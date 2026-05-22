元ミス東大「ヒカルさんみたいに教養無い人と一緒にいても話が合わない」...「失礼」「強すぎ」と賛否

「ミス東大2020」グランプリで現役の東大院生、タレントの神谷明采さん（26）が2026年5月21日にXを更新し、人気YouTuberのヒカルさんについて、「ヒカルさんみたいに教養無い人と一緒にいても話が合わない」などとコメントした。SNS上では、この投稿に賛否両論の声が上がっている。

「お家の本棚の質めっちゃ悪そう」

発端は、登録者数3万人超のYouTubeチャンネル「東京大学恋愛学部」のショート動画だった。この動画では、ヒカルさんが新しい恋人と話し合っている様子を流しながら、2人のメンバーがヒカルさんの恋愛を揶揄するような発言をしていた。

この動画を受け、ヒカルさんは19日にXを更新し、一部箇所のスクリーンショットを公開した上で、「この東大の肩書で活動してる2人が俺のことを馬鹿にしてきてるけど 他の東大生のまともな人たちに失礼やからやめたほうがいい」などと苦言を呈した。

こうした中、神谷さんが21日、ヒカルさんのこの投稿を引用リポストし、「私は全然ヒカルさんより東大生のふたり選ぶけどなぁ」とコメント。

続けて神谷さんは、「ヒカルさんみたいに教養無い人と一緒にいても話が合わない」と書き込み、「お家の本棚の質めっちゃ悪そう」とした。

最後に、以前ヒカルさんが出版した書籍「心配すんな。全部上手くいく。」の表紙を公開しながら、神谷さんは「遊びに行って本棚に『心配すんな。全部上手くいく。』って書いてあったら帰りたくなる」と記した。

神谷さんの投稿に対し、ヒカルさんは21日、「東大生2人の方を引用するのではなく、僕に絡みに来てしまった時点で僕のことを選んでますよ あと教養ないのでそもそも本棚もないです」と返信している。

SNS上では、神谷さんのX投稿に賛否の声が上がっている。「それはそうかも」「前から思ってたが強すぎないか？」「遠慮なさすぎて吹いた」などの声が上がる一方、「ヒカルは教養無いけどこいつには倫理観とモラルが無い」「あんま喋んない方がいい」「シンプルに失礼で草w」などの声も寄せられている。