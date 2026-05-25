小林麻耶、番組側に演出改善求めるも...「以前と全く変わない演出の台本」届いた過去　「あのちゃんねる」問題に言及

フリーアナウンサーの小林麻耶さんが2026年5月23日にXで、バラエティー番組「あのちゃんねる」（テレビ朝日系）での嫌いな芸能人を言わせる企画内容をめぐる問題に言及した。表現や演出について番組側に改善を求めるも、改善されなかった過去があったと明かした。さらに、問題の渦中にいるタレント・歌手のあのさんへの誹謗中傷をしないよう呼びかけた。

あのさんが降板の意向示す「もう続けたくないので番組を降ります」

「あのちゃんねる」をめぐっては、18日の放送で、直前に出されたお題に答えながらサッカーのシュートを決めるという企画を放送。番組MCのあのさんは「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」というお題に「鈴木紗理奈」と答え、これが編集されることなく放送されていた。

鈴木さんはインスタグラムのストーリーズ機能で、タレント名や番組名を伏せながら、「普通にショック」「いじめやん」などと心境を明かしていた。

「あのちゃんねる」は22日、番組公式サイトで、あのさんや鈴木さんに「ご迷惑をおかけしてしまった」として謝罪。これを受け、あのさんは23日にXでコメントを発表した。

あのさんよると、これまで番組側には、「この表現は嫌です」や「これはゲストの方が大変な思いするからやめてください」などと意見を伝え、やり取りを重ねていたという。しかし、それでも改善されず、「自分にとっても不本意な状況が続いたことから、過去にも番組を降ろさせてくださいというところまで腹割って話させてもらっていました」と説明した。

番組側は「改善します」と約束し、様子を見ていたところだったと明かした。

あのさんは、そのうえで「でも、もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と番組降板の意向を宣言した。