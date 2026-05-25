あのちゃん降板宣言→さらば森田が即座に「まさかの申し出」　「救世主現るw」「仕事が早い！」

お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢さんが2026年5月24日、タレントで歌手のあのさんが自身の冠番組「あのちゃんねる」（テレビ朝日系）を降板する意向を宣言したことについてXで言及し、SNS上で注目を集めている。

「お願いしますw」「意味わからんけどおもろい」

5月18日放送回では、あのさんが嫌いな芸能人として、タレントで俳優の鈴木紗理奈さんの名前を出していた。放送後、鈴木さんはインスタグラムのストーリーズを更新し、「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし」「普通にいじめやん」などと反応していた。

テレビ朝日は23日、「番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい、また、あの様にとって本意ではない形の放送・企画・編集内容により、多くの方に誤解を招く結果となってしまいました」と公式サイトで謝罪。

だが、あのさんは23日にXを更新し、これまでも制作側との摩擦があったことなどを明かした。「もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と宣言し、「今回お相手を巻き込んでしまったことは申し訳ないです」などとコメントした。

こうした中、森田さんが24日、「あのちゃんねる僕やりましょうか？」とXで言及。

この投稿が25日14時点で280万回以上表示されるなど注目を集め、「さらば森田のこういうとこが好き」「お願いしますw」「意味わからんけどおもろい」「仕事が早い！」「最高の引き受け先です！」「救世主現るw」などの声が寄せられている。

さらば青春の光のYouTubeチャンネルでは、たびたび芸能ニュースに反応する動画を投稿しており、「オンラインカジノについて」や「フワちゃんについて」などと題し動画として公開している。