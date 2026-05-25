テレ朝、あのちゃんXコメントは「重く受け止めつつ」...内容については「控えさせて」　「あのちゃんねる」問題受け降板の意向

バラエティー番組「あのちゃんねる」（テレビ朝日系）で、番組MCのタレント・歌手のあのさんが企画内で回答した「嫌いな芸能人」の実名を番組側が編集せずに放送した問題をめぐり、あのさんは23日にXで降板の意向を示した。

テレビ朝日は取材に対し、このコメントへの見解について、「重く受け止めつつ、内容に関するコメントは控えさせていただきます」と回答。そのうえで、「あの様ならびに所属事務所様に対し、誠意をもって対応してまいります」としている。

「過去にも番組を降ろさせてください というところまで」

「あのちゃんねる」をめぐっては、5月18日放送の放送で、直前に出されたお題に答えながらサッカーのシュートを決めるという企画を放送。あのさんは「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」というお題に「鈴木紗理奈」と答え、これが伏せられることなどなく放送されていた。

鈴木さんはインスタグラムのストーリーズ機能で、タレント名や番組名を伏せながら、「普通にショック」「いじめやん」などと心境を明かしていた。

「あのちゃんねる」は22日、番組公式サイトで、「番組の不適切な質問および企画上の意図的な演出により、あの様並びに出演者様に不本意な発言を誘導し、かつその発言の精査が不十分なまま放送してしまいました」と説明。あのさんや鈴木さんに「ご迷惑をおかけしてしまった」として謝罪した。

これを受け、あのさんは23日にXでコメントを発表。あのさんよると、これまで番組側には、「この表現は嫌です」「これはゲストの方が大変な思いするからやめてください」などと意見を伝え、やり取りを重ねていたという。しかし、それでも改善されず、「自分にとっても不本意な状況が続いたことから、過去にも番組を降ろさせてください というところまで腹割って話させてもらっていました」と明かした。

番組側が「改善します」と約束したため、様子を見ていたところだったと明かした。