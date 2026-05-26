巨人・阿部前監督の事件は「家庭がAIによって破壊されてしまったて感じかな」　人気YouTuberが持論「怖いな」

チャンネル登録者211万超の人気筋肉系YouTuber・ぷろたんさんが2026年5月26日、プロ野球・巨人の阿部慎之助前監督（26日辞任）が18歳長女への暴行容疑で逮捕・釈放された事件をめぐり、Xで持論を述べた。

「多分だけど ごく普通の愛ある家庭が...」

各社報道によると、阿部氏は、児童相談所から通報を受けた警察によって25日夜に現行犯逮捕された。警察の取り調べには、姉妹ゲンカの仲裁に入った際に長女の襟をつかんで投げ飛ばした旨を述べたとされている。

26日の記者会見では、阿部氏の娘からの手紙も読み上げられた。そのなかでは「父とのこのような大がかりなケンカは初めて」とし、対話型AI「チャットGPT」を頼ったところ「匿名で相談できる」と児童相談所を紹介され、電話したと説明。一方、意向を聞かれず警察沙汰になったとして驚きつつ、大ごとになったと反省・謝罪した。

Xでも騒ぎとなる中、ぷろたんさんは「阿部監督の件怖いな」と書き出した。「娘さん暴力もされた事なく初めての大喧嘩で父と和解したくて どうしたら良いかわからず チャットGPTに相談したらこんな事になって...」としたうえ、

「多分だけど ごく普通の愛ある家庭がAIによって破壊されてしまったて感じかな」

と持論を展開した。さらに「AIって今は便利に感じるけど 50年後とか自我芽生えすぎてAIによって人間が滅ぼされる世界線もあるな」と懸念している。