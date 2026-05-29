「見取り図」リリー、ラジオで突然の結婚発表　男らしいプロポーズの理由に...相方・盛山晋太郎「かっけえ～」

お笑いコンビ「見取り図」のリリーさん（41）が、2026年5月27日深夜（28日未明）放送のラジオ番組「スタンド・バイ・見取り図」（TBSラジオ）で、結婚を発表した。

変化は感じず「1年間ぐらい一緒に住んでるし」

トークの最中、リリーさんは突然「あと、結婚しました」とぶっこんだ。

急な発表に、相方の盛山晋太郎さん（40）は「ちょっと待ってくれよ」と驚き、無関係なトークを続けようとするリリーさんに「結婚の話聞かせろ！」と突っ込んだ。

リリーさんは「いろいろ紆余曲折ありましたけど、先日籍を入れました」と語り出した。婚姻届の証人には、盛山さんが署名したという。

盛山さんが「お相手は、フライデー襲撃の時の？」と聞くと、リリーさんは「そうそう」と認めた。相手は25年8月に週刊誌「フライデー」で交際が報じられた、フリーアナウンサーの今川菜緒さん（29）だ。

収録中、盛山さんから30万円のご祝儀が渡され、リリーさんは「ありがとう！ これで今月はどうにかやっていけるわ」とボケていた。

盛山さんが「なにか変わりはありますか？」と聞くと、リリーさんは「ないですよ。だって、1年間ぐらい一緒に住んでるし、子供もできてないし」と答えた。