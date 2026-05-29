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「見取り図」リリー、ラジオで突然の結婚発表　男らしいプロポーズの理由に...相方・盛山晋太郎「かっけえ～」

2026.05.29 11:00
エンタメ班

   お笑いコンビ「見取り図」のリリーさん（41）が、2026年5月27日深夜（28日未明）放送のラジオ番組「スタンド・バイ・見取り図」（TBSラジオ）で、結婚を発表した。

  • リリーさん。「スタンド・バイ・見取り図」公式X（＠stm_mitorizu）より
    リリーさん。「スタンド・バイ・見取り図」公式X（＠stm_mitorizu）より
  • 「スタンド・バイ・見取り図」公式X（＠stm_mitorizu）より
    「スタンド・バイ・見取り図」公式X（＠stm_mitorizu）より
  • リリーさん。「スタンド・バイ・見取り図」公式X（＠stm_mitorizu）より
  • 「スタンド・バイ・見取り図」公式X（＠stm_mitorizu）より

変化は感じず「1年間ぐらい一緒に住んでるし」

   トークの最中、リリーさんは突然「あと、結婚しました」とぶっこんだ。

   急な発表に、相方の盛山晋太郎さん（40）は「ちょっと待ってくれよ」と驚き、無関係なトークを続けようとするリリーさんに「結婚の話聞かせろ！」と突っ込んだ。

   リリーさんは「いろいろ紆余曲折ありましたけど、先日籍を入れました」と語り出した。婚姻届の証人には、盛山さんが署名したという。

   盛山さんが「お相手は、フライデー襲撃の時の？」と聞くと、リリーさんは「そうそう」と認めた。相手は25年8月に週刊誌「フライデー」で交際が報じられた、フリーアナウンサーの今川菜緒さん（29）だ。

   収録中、盛山さんから30万円のご祝儀が渡され、リリーさんは「ありがとう！ これで今月はどうにかやっていけるわ」とボケていた。

   盛山さんが「なにか変わりはありますか？」と聞くと、リリーさんは「ないですよ。だって、1年間ぐらい一緒に住んでるし、子供もできてないし」と答えた。

「仕事辞めてもええけど、俺が結婚するわ」
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リリー
今川菜緒
見取り図
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