高市首相陣営の中傷動画疑惑、「確認できず」に...「確認の方法に問題がある」日本共産党が指摘

高市早苗首相陣営の誹謗中傷動画作成・拡散依頼疑惑を巡り、日本共産党公式Xが2026年5月28日に反応。高市首相が関連するやり取りを事務所のパソコンで確認できなかったと答弁したことに対して指摘を行った。

高市首相「パソコンの記録も全部チェックしてもらい...」

「週刊文春」が報じている一連の疑惑。高市首相の秘書が自民党総裁選や衆院選の際に、他候補を貶める動画の作成を依頼し、拡散していたとする報道となっている。

高市首相は国会の答弁などで一貫して疑惑を否定。28日の参議院厚生労働委員会でもあらためて否定した上で、「当該秘書ではない第三者の秘書に事務所が業務用で使っているパソコンの記録も全部チェックしてもらい、そういったものはない」と明かしていた。

この高市首相の答弁に対し、日本共産党公式Xは「その確認の方法に問題があるのかもしれませんね」と指摘した。

このポストには、「これ党公式のコメントなのか」「問題があるという根拠は何ですか？」「ということは妥当性ある確認方法があるということか...」という声が集まっている。