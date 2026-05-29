大家志津香、亡き父が最後に遺した「言葉」明かす　約3000字のブログが反響、指原莉乃ら反応

元AKB48でタレントの大家志津香さん（34）が2026年5月28日に自身のブログを更新し、4月30日に亡くなった父について約3000字で振り返った。これを受け、元AKB48の北原里英さんや指原莉乃さん、高橋みなみさんらがXで反応している。

「最期までかっこよかったです」

大家さんの父は福岡県福津市で海鮮料理屋を営んでおり、大家さんのYouTubeチャンネル「大家志津香の41ch」には、北原さんと指原さん、横山由依さんが同店を訪問する動画も公開されている。

大家さんは5月27日、「父が4月30日に息を引き取りました」とXで報告。「生前お世話になった皆さま、父の作る料理を食べに足を運んでくださっていた皆さま、本当にありがとうございました」と感謝を伝えた上で、店は兄が継ぐことも明かしていた。

翌28日には「父とお別れした日の備忘録」と題した約3000字のブログを投稿。「2026年4月30日、父は家族に見守られながら息を引き取りました」と切り出し、父が肝硬変だったことを明かした。

ブログによると、父は約3年前、医師から厳しい宣告を受けていたといい、ここ半年で一気に体調が悪化したという。大家さんは26年2月以降、休みのたびに帰省し、3月には家族5人で温泉旅行に出かけたことなどをつづった。

その後、4月に入院した父は、痛みのため鎮静剤の使用を希望。医師からは「耐えられないほどの痛みが出てきて、鎮静剤を打つことになる。そしたらそのまま...が多いです」と説明されたが、家族は本人の意思を尊重して処置を決めたという。

鎮静剤を打つ前、父は家族一人ひとりに言葉をかけ、大家さんには「志津香が生まれた年のワインをずっと取っとるけん、俺が死んだらみんなで飲んで。がんばれよ」と伝えた。その後、父は家族に見守られながら息を引き取ったという。

そして最後に、大家さんは父について「最期までかっこよかったです。私もいつか自分にそんな時が来たら、父のように強くありたいと思いました」などとつづっている。

このブログを受け、北原さんは29日にXを更新し、「本当にいい文章だ 大家家の会話が全部音声アリで聞こえる。本当に素敵な家族！大家家と出会えて、北原家は家族全員本当に幸せだよ！」などと投稿。

指原さんも28日、「大将大好き！旅行中、指原両親にも会いにきてくれてありがとね。あまりにも良い文章なのでぜひ読んでほしいな」とXでコメントした。

高橋さんも28日にXを更新し、「家族のやり取りが声で聞こえてくるようで、涙なしには読めなかった。しーちゃん家族が私本当に大好きなんですよ。皆んな仲良しで温かくて笑いが絶えない」とした上で、「しーちゃんパパ！夫と腕相撲してくれてありがとうございました！」と感謝を伝えた。