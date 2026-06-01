「麻央さんにそっくり」「仲が良い姉弟」...市川團十郎、14歳長女＆13歳長男のお茶目ショット公開

歌舞伎役者の市川團十郎さん（48）が2026年5月28日、自身のインスタグラムを更新。14歳の長女・麗禾さん（市川ぼたん）と、13歳の長男・勸玄くん（市川新之助）の2ショットを披露した。

「笑って、走って、遊び尽くすふたり」

市川さんは、「笑って、走って、遊び尽くすふたり」といい、麗禾さんと勸玄くんの仲睦まじい姉弟ショットを投稿した。「子どもたちのエネルギーは本当にすごいです」と語り、「忙しい毎日の中でもこういう時間をいちばん大切、」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、麗禾さんは黒い半袖と白いミニスカートを着用。ライトアップされた建物や東京タワーをバックに、勸玄くんが後ろから手を出して、麗禾さんは足をクロスさせて両手を広げてポーズをきめるお茶目なショットを披露した。

2枚目では、ボーダーの半袖とブルーのハーフパンツで自然の中を歩く勸玄くんの後ろ姿と、麗禾さんが両手をクロスして歩く様子が写っていた。3枚目では、勸玄くんが走るソロショットを披露していた。

4枚目では、勸玄くんは白い半袖のポロシャツとベージュのパンツを着用。ライトアップされた建物や東京タワーをバックに、手を広げる勸玄くんの後ろから麗禾さんも手を広げて顔をのぞかせていた。

この投稿には、「千手観音様かな？可愛らしい」「麻央さんにそっくり」「微笑ましいです」「なんて愛おしい光景」「ホントに仲が良い姉弟」といったコメントが寄せられていた。