クロちゃん、意外なムキムキぶりに驚き...横川尚隆と並んでマッチョなポーズ　「普通にすごい！！！」

お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃん（49）が、2026年5月28日にインスタグラムを更新。ボディビルダーの横川尚隆さん（31）との2ショットを公開した。

「ブラジルの格闘技、カポエイラとかやってますよ」

クロちゃんと横川さんはこの日、テレビ番組「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」（TBS系）に登場。鏡優翔選手（24）らレスリングの五輪金メダリストたちが変装し、レスリング体験と称して「筋肉自慢の屈強な男たち」と戦う企画に出演した。クロちゃんは、レスリング経験はないが、「ブラジルの格闘技、カポエイラとかやってますよ」と明かしていた。

しかし、ギャルに変装した鏡選手との対決では、一瞬でタックルを決められ、マットに沈んでいた。

クロちゃんはインスタグラムで、「今、放送中！ 【モニタリング】オンエアだしん！」と告知。横川さんと並んでマッチョなポーズの2ショットを公開した。タンクトップ姿で岩のように盛り上がる腕の筋肉を見せつける横川さんの隣で、クロちゃんもシャツの袖をまくり上げて力こぶを見せている。

クロちゃんは「マッスルブラザーズでどんなドッキリでも筋肉で押さえつけてやるしんよー！」と投稿した。

コメント欄には「筋肉ヤバいしん！」「クロちゃんさんも普通にすごい！！！」「横川さんの筋肉凄いです！ クロちゃんもトレーニング頑張ってますね！」「クロちゃん二頭筋デカ」などと書き込まれている。

クロちゃんはインスタグラムで、トレーニングの様子をたびたび公開している。