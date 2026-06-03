蓮舫氏、高市早苗首相の「ナフサ不足認識」に苦言...「現場に届くまでには時間がかかります」

立憲民主党の蓮舫参院議員が2026年6月3日にXを更新。アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃を契機とした中東情勢の悪化によるナフサ不足について、高市早苗首相の認識のズレを指摘した。

「目詰まり」が主な原因？

高市早苗首相は2日に行われた中東情勢の関係閣僚会議で、「ナフサ由来の化学製品を含む石油製品は年度を越えて供給継続が可能となります」と発言。蓮舫氏は、これについて報じたニュースを引用し、「高市総理、あまりにも認識が甘いです」としたうえで、「国家備蓄から放出されるのは【原油】であって、ナフサそのものではありません。原油からナフサを精製→建材メーカーが製品化→現場に届くまでには時間がかかります。いま、それが滞っているのです」と苦言を呈した。

また、蓮舫氏は高市首相の他の認識についても違和感を示す。高市首相は同会議で、「十分な量の在庫が確認されていますが、塩ビ管・断熱材など、相談が引き続き多いものにつきましては、供給見通しの共有不足、実績以上の発注などによる目詰まりの解消の取組を強化します」「一人親方を含む工務店、自動車整備工場、パン・菓子等販売店など、取引先との交渉力が十分でない方が多いと考えられる川下の事業者に対して、プッシュ型支援で目詰まり解消が進んできております」とし、たびたびナフサ不足の主な原因として「目詰まり」を挙げている。

ただ、蓮舫氏はXで「高市総理は『足りている』と言い、不足しているのは『目詰まり』と説明しますが、実際、建築現場等への影響は如実に現れています。ナフサ供給不足に価格高騰」とし、さらには「この現実に目を向け、それこそ補正予算で川上への直接支援を行うことが急がれますが、補正予算案にこの施策は入っていません」と指摘する。

改善に向かっていると説明する高市首相の認識と、現場の状況には隔たりがあるのかもしれない。