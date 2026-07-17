2日前発売のGACKTのカプセルトイ、完売続々に本人言及「ダメだろ。、」　転売も横行...シークレットは定価の5倍超

2026年7月15日発売の歌手のGACKTさんのカプセルトイ「GACKT 8WORDS アクリルキーホルダー」について、17日までに複数のカプセルトイショップがXで完売を伝えている。同日、GACKTさんもXで「売り切れ続出らしい」と言及した。

「初日で売り切れ続出らしい」

「GACKT 8WORDS アクリルキーホルダー」は、GACKTさんのライブ写真を用いたキーホルダーだ。裏面にGACKTさんのメッセージとサインが印刷されている。8種（7種＋シークレット1種）。

16日から17日にかけて、複数のカプセルトイショップのXが完売を伝えた。

GACKTさんは、完売を伝えるカプセルトイショップの投稿のスクリーンショットとともに、「初日で売り切れ続出らしい」と報告。

「嬉しい、、、んだが、、、」と喜びを伝えつつ、「『回したいのに回せないガチャ』って、 ダメだろ。、」と指摘した。

この投稿には、「凄いなぁ」「欲しかったー！！！」「再販お願いします」といった声が寄せられている。

また、フリマアプリ「メルカリ」には、この商品の出品が複数みられる。定価は400円だが、シークレットは2000円から3000円台の値段で販売されている。Xでは、この転売に言及し、怒りの声を寄せるコメントも書き込まれている。