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2日前発売のGACKTのカプセルトイ、完売続々に本人言及「ダメだろ。、」　転売も横行...シークレットは定価の5倍超

2026.07.17 14:30
エンタメ班

   2026年7月15日発売の歌手のGACKTさんのカプセルトイ「GACKT 8WORDS アクリルキーホルダー」について、17日までに複数のカプセルトイショップがXで完売を伝えている。同日、GACKTさんもXで「売り切れ続出らしい」と言及した。

  • GACKTさん（2024年9月撮影）
    GACKTさん（2024年9月撮影）
  • 「GACKT 8WORDS アクリルキーホルダー」。発売元・エニマイのX（＠anymyplay）より
    「GACKT 8WORDS アクリルキーホルダー」。発売元・エニマイのX（＠anymyplay）より
  • GACKTさんのX（＠GACKT）より
    GACKTさんのX（＠GACKT）より
  • GACKTさん（2024年9月撮影）
  • 「GACKT 8WORDS アクリルキーホルダー」。発売元・エニマイのX（＠anymyplay）より
  • GACKTさんのX（＠GACKT）より

「初日で売り切れ続出らしい」

   「GACKT 8WORDS アクリルキーホルダー」は、GACKTさんのライブ写真を用いたキーホルダーだ。裏面にGACKTさんのメッセージとサインが印刷されている。8種（7種＋シークレット1種）。

   16日から17日にかけて、複数のカプセルトイショップのXが完売を伝えた。

   GACKTさんは、完売を伝えるカプセルトイショップの投稿のスクリーンショットとともに、「初日で売り切れ続出らしい」と報告。

   「嬉しい、、、んだが、、、」と喜びを伝えつつ、「『回したいのに回せないガチャ』って、 ダメだろ。、」と指摘した。

   この投稿には、「凄いなぁ」「欲しかったー！！！」「再販お願いします」といった声が寄せられている。

   また、フリマアプリ「メルカリ」には、この商品の出品が複数みられる。定価は400円だが、シークレットは2000円から3000円台の値段で販売されている。Xでは、この転売に言及し、怒りの声を寄せるコメントも書き込まれている。

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