17キロダイエットの与沢翼、初の白髪染めで茶髪にして激変　「イケオジになりましたね」「更にお若く」

かつて「秒速で1億円稼ぐ男」や「ネオヒルズ族」として名を馳せた、実業家の与沢翼さん（43）が、2026年7月12日にXとインスタグラムを更新。初めて白髪染めしたことを報告した。

「白髪染めはしないと宣言してきたが、突然その掟を破った」

与沢さんは26年3月、ダイエットを開始したことをSNSで報告。当初は体重が73.65キロ、体脂肪率が26.4％だったが、7月には体重56.2キロ、体脂肪率13.1％まで落としている。

7月12日のSNSでは、「茶髪にしてきた」と切り出し、近影を公開。直近の投稿ではシルバーヘアだったが、アッシュ系の茶髪に変身している。

「18才の頃にカラーしたのが最後。25年振り。白髪染めはしないと宣言してきたが、突然その掟を破った」と報告した。

コメント欄には「白髪もお似合いでしたが、カラーされて雰囲気が変わり良い感じですね」「染める前の与沢さんは可愛らしい顔立ちでしたけど、染めたら更に痩せた影響もあるかもしれませんがイケオジになりましたね 精悍な感じです」「元々若かったのが更にお若くなれてる カッコいいしめっちゃイケてます」「やっぱ痩せるとかっこいいな」などと書き込まれている。