辻希美、次男の「運動会弁当」のクオリティがスゴイ...ヘトヘトでも手作り　「本当に素敵なママ」「マジ素敵」

タレントの辻希美（39）さんが、2026年7月10日に公式YouTubeチャンネルをアップ。次男の運動会のお弁当作りをする様子が公開された。

お弁当作りの悩みも吐露「ほかのメニューはいけるんだけど...」

辻さんは本動画で、次男の昊空（そら）さんの運動会のお弁当を作る様子を公開。前日は長男の青空（せいあ）さんの体育祭で、初めての高校の体育祭に緊張しながら行き、暑さでバテたうえに、体育祭の後に仕事があり疲れが取れていないという。

そんな中でも、朝早く起きて、昊空さんのリクエストメニュー「肉巻きおにぎり」を手際よく作っていく辻さん。ごはんに焼肉のたれを加えて混ぜ、塩こしょうをまぶした肉に載せて巻いていった。ラップを使って海苔巻きやイカ飯のように一本の大きな肉巻きごはんを作るのが、簡単で子どもたちにも好評なのだと辻さんは語った。

肉を巻いた後は、全体に片栗粉をまぶしてごま油で焼いていく。肉巻きおにぎりを焼いている間に、卵焼きやブロッコリー、ウインナーなどを仕上げた。最近は、高校生になった青空さんのお弁当を毎日作っていることもあり、朝のお弁当作りは慣れてきたのだという。

「意外とほかのメニューはいけるんだけど、パスタだけが本当になんかおいしくなくって...」「冷凍食品みたいな味とか食感っていうか、けっこう油を入れてるのかな？なかなかならなくて」と話しながら、冷凍食品のたらこパスタも使用。子どもたちのお弁当のために、いろいろと試行錯誤しているそうだ。

そして、できあがったものをお弁当に詰めていき、カラフルなお弁当が完成。卵焼きにスマイルマーク、花のような模様のウインナーなど、華やかでかわいらしい仕上がりとなった。

さらに、前日の高校の体育祭で、ママ友から聞いたというお弁当の知恵もさっそく実践。スープジャーのような小さめの保存容器に、冷凍フルーツを入れると、冷たいアイスを食べられて運動会のお弁当にぴったりなのだそうだ。

コメント欄では、「どんなに忙しくても子供たちの為に愛情をたっぷり込めたお弁当を作ってあげて辻ちゃんは本当に素敵なママさんだな」「元々すごかった辻ちゃんのお弁当スキルがさらにみるみる上がっている...！！！」「朝からこんなに可愛くて、一生懸命作ってくれるのマジ素敵」といった声が寄せられた。