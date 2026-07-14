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ヒカル、13歳年下恋人に「こいつ大丈夫か？」　「一緒に歩くのちょっときつい」と感じたエピソード明かす

2026.07.14 18:15
エンタメ班

   人気YouTuberのヒカルさん（35）が2026年7月13日に公開されたYouTube動画で、恋人の加藤神楽さん（21）の格好をめぐり「こいつやばいな」と思ったというエピソードを明かした。一方で、「俺も見習うべきマインドを持ってる」と尊敬したことも伝えた。

  • ヒカルさんのインスタグラム（＠tadanokarisuma）より
    ヒカルさんのインスタグラム（＠tadanokarisuma）より
  • ヒカルさんのYouTubeより
    ヒカルさんのYouTubeより
  • ヒカルさんのYouTubeより
    ヒカルさんのYouTubeより
  • ヒカルさんのインスタグラム（＠tadanokarisuma）より
  • ヒカルさんのYouTubeより
  • ヒカルさんのYouTubeより

「人当たるやろっていうぐらいのサイズの羽を背負って...」

   ヒカルさんは、YouTuber「カジサック」ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太さん（45）とコラボ。加藤さんと、カジサックさんの妻・ヨメサックさん（40）を加えた4人で対談を行った。

   動画では、ヒカルさんが「最近俺、こいつ（編注：加藤さん）やばいなと思ったエピソード1個あるんですよ」と切り出し、加藤さんとディズニーランドに行ったという日のエピソードを明かした。

   ヒカルさんによると、加藤さんは「めっちゃでかい羽を背負って行こうとしたんですよ」という。「ディズニーストアで買ってきたっていう、ティンカーベルの羽」だといい、「歩いてたら人当たるやろっていうぐらいのサイズの羽を背負って、『私妖精だから』って言って。玄関でそれ背負ってて」と説明した。

   ヒカルさんは「俺ビビっちゃって」「こいつ大丈夫か？ と思って。一緒に歩くのちょっときついなって」と、当時の心境を率直に語った。

ヒカルさん「俺が間違ってたのかも」
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