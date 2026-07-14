覆面レスラーのスターライト・キッド、マスク脱ぎ「ほぼ素顔」ショット　「かわいい！！！」トレーニングウェア姿で

女子プロレス団体「スターダム」で活躍する、覆面レスラーのスターライト・キッド選手が2026年7月9日、自身のXを更新。自撮りのトレーニングウェア姿を披露した。

トレーニングウェア姿で

スターライト・キッド選手は、「普段私服でもよく着ているGYDAの可愛いトレーニングウェアを手に入れました」といい、トレーニングウェア姿の自撮りショットを投稿した。「GYDAと言えば？ギャルーっ」「ギャルと言えば？GYDAーっ」とつづっていた。

あわせて投稿された写真では、ショート丈のグレーのトップスとレギンスのトレーニングウェアを着用。腰に手をあてて、口元のあたりはスマホで隠しつつ自撮りし、「ほぼ素顔」ショットを披露していた。

この投稿には、「美しすぎる」「めちゃ似合ってるっっっ！」「引き締まってる」「スタイルも素晴らしい」「超可愛いです～」「かわいい！！！」といったコメントが寄せられていた。