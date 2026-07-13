悪役なのに愛されすぎ　ドラマ「VIVANT」直前生放送が決まり...公式SNSの出演者ビジュアルで爆笑を誘った男

2026年7月26日の午後9時にスタートするTBS日曜劇場『VIVANT』第2シーズン。初回放送に先駆け、同日午後8時から1時間、生放送の直前特番が放送されることが明らかになった。

あわせて公開された出演者のビジュアルには、画像左上からひょっこりと顔をのぞかせる山本巧（迫田孝也さん）の姿も。この絶妙な「扱い」に、ファンから笑い混じりの反応が相次いでいる。

「天使」山本巧にファン爆笑

2023年に社会現象を巻き起こした日曜劇場『VIVANT』。待望の続編となる第2シーズンが、いよいよ7月26日に幕を開ける。

今作は日曜劇場では異例となる2クール連続放送を予定しており、キービジュアルや新キャストの発表など、新情報が続々と公開されている。そんな中、初回放送直前となる7月26日午後8時から、生放送の特別番組が放送されることも決定した。

特番では最新映像を交えながら、シリーズを初めて見る人でも楽しめるよう、これまでの物語と第2シーズンの見どころが解説される。出演者には、堺雅人さん、阿部寛さん、二宮和也さん、松坂桃李さん、竜星涼さん、迫田孝也さんに加え、人気キャラクター・ドラムが名を連ねた。

放送への期待が高まる中、注目を集めているのが、特番告知とともに公開された出演者の集合ビジュアルだ。主要キャストが中心に堂々と並ぶ中、画像左上には頭上に天使の輪を浮かべた山本が小さく写り込むという演出が施されていた。

この遊び心あふれるビジュアルに、SNSでは「天使山本ｗｗｗｗｗ」「左上に山本がいる！」といったコメントが続出し、思わぬ形で再び山本が話題をさらっている。