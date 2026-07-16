「怖すぎる」ロッカー小窓からの目と合い...　のぞき目的？イオン運営「現在警察に相談中」

埼玉県越谷市内のショッピングセンター「イオンレイクタウン」で、ロッカーの小窓から中年男性がのぞいていたと、目撃者がSNS上で写真を投稿し、注意を呼びかけている。

目的ははっきりしないが、女性トイレがロッカー前にあるため、のぞき目的ではないのかと指摘されている。運営会社イオンモール（千葉市美浜区）では、「現在警察に相談中となりますため、詳細の回答は控えさせていただければと存じます」などと取材に答えた。

目撃者は、すぐにイオンの警備員に通報した

通路とみられる場所に、ショッピングカートを一時的に保管するロッカーが床に並んでいる。 ロッカーのドアには、中央付近に小窓が付いていた。カギは着いており、ドアが開けられる状態だ。

今回の目撃者は、スレッズ上で2026年7月14日、この日に買い物していたところ、小窓からのぞいていた中年男性と目が合ったと説明した。男性は、中腰の状態でいたようだという。ロッカーの写真を投稿し、そのギョロっとした両目の様子も、イラストで再現している。

目撃者は、すぐにイオンの警備員に通報したが、その後のことは分からないという。ロッカーは、トイレ前に設置してあると説明した。

この投稿は、翌15日になって、X上でも取り上げられ、大きな話題になった。4万件以上の「いいね」が集まり、写真が拡散している。

ロッカー内に人が潜んでいた状況だけに、「中から目が合うとか怖すぎる」「よく買い物行くからゾッとした」などと波紋が広がっていた。

レイクタウンを運営するイオンモールの広報グループは16日、J-CASTニュースの取材に対し、ショッピングセンター内の施設の1つ「レイクタウンkaze」で14日午後にこうした事案が発生したと明らかにした。