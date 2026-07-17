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みちょぱ出産に祝福＆ねぎらいの声　第1子の「頭部」に注目の声も「それにしても髪がふさふさだ」

2026.07.17 20:06
エンタメ班

   モデルでタレントの「みちょぱ」こと池田美優さんが2026年7月17日に自身のインスタグラムで、第1子の出産を報告した。池田さん自身も「髪の毛ふっさふさの元気な男の子です」とコメントしているが、SNSでは、長男の髪の毛に注目が集まっている。

   池田さんは22年10月にモデルでタレントの大倉士門さんと結婚。大倉さんも自身のSNSで第1子の誕生を報告している。

  • 池田美優さん（写真：REX/アフロ）
    池田美優さん（写真：REX/アフロ）
  • 池田美優さんのインスタグラム（＠michopa1030）より
    池田美優さんのインスタグラム（＠michopa1030）より
  • 池田美優さんと夫・大倉士門さん。池田さんのインスタグラム（＠michopa1030）より
    池田美優さんと夫・大倉士門さん。池田さんのインスタグラム（＠michopa1030）より
  • 池田美優さん（写真：REX/アフロ）
  • 池田美優さんのインスタグラム（＠michopa1030）より
  • 池田美優さんと夫・大倉士門さん。池田さんのインスタグラム（＠michopa1030）より

夫・大倉さん「僕に似てる私に似てる論争が」

   池田さんは「先日、我が家に小さな家族が誕生しました！　髪の毛ふっさふさの元気な男の子です」と報告した。投稿には、長男の手と頭が写った写真が添えられている。

   「すでに家での生活も始まっており」といい、「まだまだ慣れない日々が続きますが、我が子を一生守っていけるように、家族みんなで楽しく過ごしていけたらと思います」とした。

   「妊娠期間中からたくさんの方々に支えられ、応援していただいたおかげで、無事に出産することができたこと、そして元気に生まれてきてくれたことに、感謝の気持ちでいっぱいです」と伝えた。

   インスタグラムやコメント欄には、「みちょぱお疲れ様&おめでとう」「ご出産おめでとうございます　ゆっくり休んでください」「パパに似たらイケメンに、ママに似たら可愛い子に育ちそう」など、祝福やねぎらいの声が寄せられている。

   また、長男の頭に注目し、「ふっさふさっ！」「それにしても髪がふさふさだ」といった声も寄せられている。

   大倉さんもインスタグラムで、第1子の誕生を伝えるとともに、「もうすでに、目を開けて寝るところ、寝相の悪いところ、よく寝すぎるところ、僕にそっくりです。（夫婦では、僕に似てる私に似てる論争が始まってますが、正直どっちにも似てます。）お察しの通り、自分の子どもって、こんなにも可愛いんやってぐらいデレまくってます」と明かした。

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