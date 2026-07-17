みちょぱ出産に祝福＆ねぎらいの声　第1子の「頭部」に注目の声も「それにしても髪がふさふさだ」

モデルでタレントの「みちょぱ」こと池田美優さんが2026年7月17日に自身のインスタグラムで、第1子の出産を報告した。池田さん自身も「髪の毛ふっさふさの元気な男の子です」とコメントしているが、SNSでは、長男の髪の毛に注目が集まっている。

池田さんは22年10月にモデルでタレントの大倉士門さんと結婚。大倉さんも自身のSNSで第1子の誕生を報告している。

夫・大倉さん「僕に似てる私に似てる論争が」

池田さんは「先日、我が家に小さな家族が誕生しました！ 髪の毛ふっさふさの元気な男の子です」と報告した。投稿には、長男の手と頭が写った写真が添えられている。

「すでに家での生活も始まっており」といい、「まだまだ慣れない日々が続きますが、我が子を一生守っていけるように、家族みんなで楽しく過ごしていけたらと思います」とした。

「妊娠期間中からたくさんの方々に支えられ、応援していただいたおかげで、無事に出産することができたこと、そして元気に生まれてきてくれたことに、感謝の気持ちでいっぱいです」と伝えた。

インスタグラムやコメント欄には、「みちょぱお疲れ様&おめでとう」「ご出産おめでとうございます ゆっくり休んでください」「パパに似たらイケメンに、ママに似たら可愛い子に育ちそう」など、祝福やねぎらいの声が寄せられている。

また、長男の頭に注目し、「ふっさふさっ！」「それにしても髪がふさふさだ」といった声も寄せられている。

大倉さんもインスタグラムで、第1子の誕生を伝えるとともに、「もうすでに、目を開けて寝るところ、寝相の悪いところ、よく寝すぎるところ、僕にそっくりです。（夫婦では、僕に似てる私に似てる論争が始まってますが、正直どっちにも似てます。）お察しの通り、自分の子どもって、こんなにも可愛いんやってぐらいデレまくってます」と明かした。