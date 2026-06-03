YouTuberヒカルゆかりのカードゲーム店が閉店→約3か月後に復活を発表「出資者の方が見つかりまして」

YouTuberのヒカルさんと縁が深いカードゲームショップ「遊楽舎」の店長が2026年6月1日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で2026年2月末日をもって閉店した「遊楽舎 姫路花田店」を復活させると発表した。

6月頭に再始動する予定だったが...

遊楽舎は「姫路花田店」「ドンキ住之江公園店」の2店舗を構えるカードゲームショップ。ヒカルさんが地元・兵庫県で活動していた頃から度々コラボしたことで知られ、公式YouTubeチャンネル「遊楽舎ちゃんねる」の登録者数は47.5万人を数える。

「遊楽舎 姫路花田店」をめぐっては、26年2月末日をもって閉店。経営継続が不可能と判断した理由については、同業のカードショップを経営するYouTuberが投稿した動画を発端に、SNSなどで非難が多く寄せられ、顧客・視聴者との信頼関係が失われてしまったからとしていた。また、25年12月に「誰でも景品が獲得できるガチャガチャを設置したい」というクラウドファンディングのプロジェクトを実施し179万円を集めていたが、閉店に伴い「返金の相談をしております」とXで伝えていた。

「ここからやり直します！遊楽舎、再稼働！！」と題した動画で店長は、「『遊楽舎ちゃんねる』および遊楽舎を再スタートすることにしました」「出資者の方を募った結果、出資者の方が見つかりまして無事『遊楽舎』は復活を遂げることになります」と話した。

撮影は5月末で、撮影場所となった「遊楽舎 姫路花田店」の店内は雑然とした状態。店長によれば、当初は5月中に床や壁の張り替え工事を完了させ、6月頭には再始動する予定だったという。ところが、中東情勢の悪化などに伴い接着剤・合板といった建築資材が不足し、価格が高騰したためリフォームはいったん断念。エアコンなどの必須設備のみを入れ替え、現行の施設のままオープンを目指すこととなったという。