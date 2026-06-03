沖縄・玉城デニー知事、辺野古事故遺族note見ず...ゆたぼん批判「終わってますね」

元不登校YouTuberのゆたぼんさんが2026年6月3日にXを更新。沖縄県の玉城デニー知事が辺野古沖ボート事故遺族のnoteを「見ていない」と発言したことについて批判した。

「noteに状況や思いを書いてくれているのに」

研修旅行で沖縄を訪れていた同志社国際高校の生徒が犠牲になった辺野古沖ボート事故。事故で亡くなった女子生徒の遺族の父親は5月31日にnoteを通じて「もし沖縄県が辺野古への基地移設問題を高校生向けの平和教育の題材とするならば、玉城デニー知事としては、どのような取り上げ方とコース設計を推奨するか」とつづった。

産経新聞の報道によると玉城知事は2日、「見てはいないけども、そういうようなお話がある、質問があるとは聞いている」と発言したという。

これに対し、ゆたぼんさんは「亡くなってしまった女子高校生のご遺族の方が辛い中noteに状況や思いを書いてくれているのに、沖縄県知事のデニー氏はnoteを読むどころか見てすらいない」と指摘する。

その上で、「本当に終わってますね」と批判し、「こんな奴が知事になってはいけないと僕は思います」としていた。