賀来賢人の「ハモリ我慢」失敗に妻・榮倉奈々大喜び　テレビ前での舌出し笑顔に「イチャイチャだ」「理想の夫婦」

俳優の賀来賢人さん（36）が2026年6月2日にXで、妻で俳優の榮倉奈々さん（38）の自宅とみられる場所でテレビ前にいる写真を公開した。この投稿にSNSでは、「素敵」「微笑ましい」などと盛り上がる声が上がっている。

「失敗して嬉しそうでむかつく」

賀来さんは、同日放送のバラエティー番組「バナナサンド」（TBS系）に出演。コーラス隊のハモリにつられずにサビを歌い切る企画「ハモリ我慢ゲーム」で、賀来さんはクレイジーケンバンドの「タイガー＆ドラゴン」と、斉藤和義さんの「歩いて帰ろう」に挑戦したが、2曲とも失敗に終わった。

番組放送中、賀来さんはXで、「失敗して嬉しそうです」と投稿。「タイガー＆ドラゴン」でハモリにつられる賀来さんが映るテレビを背に、榮倉さんが舌を出して両手でピースをする写真を公開した。

この投稿は64万の「いいね」が付き、2.4万件リポスト（拡散）された。Xユーザーからは「イチャイチャだ」「可愛すぎる 仲良し夫婦」「理想の夫婦すぎるわ！」「尊すぎだろ」「いや微笑ましすぎるやろ、なにこの家族幸せ分けてくれてありがとう」といったコメントが寄せられている。

また、「バナナサンド」公式Xも、「ナイススマイル オフショットありがとうございます」「ぜひ、ぜひ...次回はおふたりご夫婦揃って参戦いかがでしょうか いつでもお待ちしてます(懇願) 家族会議でご検討お願いします」と反応している。

賀来さんは同日、インスタグラムのストーリーズも更新。自身が出演しているバナナサンドを見る榮倉さんの背中を映した写真に、「そろそろ出たいらしい」とのテキストを添えた画像と、Xで投稿した写真に「失敗して嬉しそうでむかつく」と書き足した画像を公開した。