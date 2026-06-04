フィギュア・中井亜美、へそ出し×ミニスカ衣装でかわいさ限界突破...アイスショーでパシャリ　「とってもキュート」

ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングルフリーで銅メダルを獲得した中井亜美選手（18）が2026年6月1日、自身のインスタグラムを更新。出演したフィギュアスケートのアイスショー「Fantasy on Ice 2026（ファンタジー・オン・アイス2026）」を写真とともに振り返った。

「幸せな時間を皆さんと過ごせました！」

「fantasy on ice 2026ありがとうございました！」

中井選手は5月30日と31日に行われたイベントを振り返り、「初めての出演でしたがとっても楽しく、幸せな時間を皆さんと過ごせました！」とつづった。

また、同じく出演した「安田章大さん、家入レオさん、ソン・シギョンさん、バンドの皆さま、素晴らしい楽曲と、歌声をありがとうございました！」と感謝。「フラメンコメンバーの皆さまも素敵でした」とコメントを添えていた。そして最後は、こう締めくくった。

「会場に来てくださった皆さま、沢山の歓声と拍手をありがとうございました！」「これからも応援よろしくお願いします！」

インスタグラムに投稿された写真のうち1枚目は、現役引退を発表した坂本花織さんによる自撮りらしき、出演者が集結した集合写真を公開している。

2枚目は中井選手のソロショットで、ヘソ出しスタイルがかわいい黒いノースリーブトップスとフリルデザインのカラフルなミニスカートをあわせた衣装を披露。リンクの上で、手を振って笑顔をのぞかせていた。

3枚目と4枚目では、ボーダー柄のトップスと黒いミニスカートの衣装を着用。リンクの上を華麗にスケーティングするところがとらえられていた。

この投稿には、「かわいすぎる！」「華があるな～」「美しいです！」「とってもキュート」「表情が最高に天使」といったコメントが寄せられていた。