本田真凜、22歳になった望結と仲良し姉妹2ショット　後ろで寝転んでいるのは...お茶目な宇野昌磨

プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が2026年6月1日、自身のインスタグラムを更新。妹で俳優の本田望結さん（22）の22歳の誕生日を祝福し、2ショットなどを披露した。

「この1年は氷上でよく会えました！」

本田真凜さんは「望結ハッピーバースデー22歳」と誕生日を祝福した。

つづけて、「この1年は氷上でよく会えました！」と振り返り、「ラスト1回だけお願い！！と言いながらラスト40回くらいになる日々の練習に演技のコースまで把握して動画撮影も音響係もたびたび協力してくれてありがとう」とつづっていた。

「きつい時も何かしら褒めてくれてありがとう」といい、「また氷の上で共に過ごせる日が増えて嬉しいのです」「今年も絶対に良い年にしようぜ」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真のうち1枚目では、真凜さんと望結さんは黒い半袖と黒いパンツを着用。望結さんが笑顔の真凜さんを背負っていた。

4枚目では、赤いタンクトップ姿の真凜さん、白いラインが入った黒い長袖トップスの望結さんは2人で肩を組み、笑顔でピースサインをしていた。しかも2人の後ろには、寝転んでいるお茶目な宇野昌磨さん（28）の姿も見える。

この投稿には、「ずっと仲良しでかわいい」「2人とも可愛い～」「スタイル良すぎ」「スゴすぎ！！」「マジで王子様と王女様みたい」といったコメントが寄せられていた。