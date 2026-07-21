かまいたち山内、ロケ中に495万円の高額買い物「これ俺を待ってるっしょ」　共演者騒然「ええー！」「いやいやいや」

お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司さんが、2026年7月20日放送の「東野・岡村の旅猿28 ～プライベートでごめんなさい...」（日本テレビ系）に出演し、ロケ中に495万円のスカジャンを購入し、共演者らを驚かせた。

悩んだ末...「僕はこれを買います」

番組では、東野幸治さん、お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史さん、「かまいたち」の山内さんと濱家隆一さんが新潟県内を旅するなかで、山内さんが行きたがっていたという古着屋を訪れた。

山内さんは、欲しいと思っていた1950年代の「めちゃくちゃレア」というスカジャンを発見。「まだあんかよこれ！」と大興奮だった。その値段は495万円。

その後、一行は店内を見て回り、最後に東野さんが「山内さんなにか今日お土産とかなにか買うのであれば待っときますよ」と言うと、山内さんはスカジャンのもとへ。東野さんは「よう考えや、よう考えや」と諭し、濱家さんは「選択肢に入んの？買うかどうかの」と驚いた様子を見せた。

山内さんは悩んだ末、「僕はこれを買います」と決断。東野さんらは「ええー！」「いやいやいや」と驚きの声を上げた。

山内さんは「目を付けてて、このタイミングで来たらまだ残ってた......これ俺を待ってるっしょ」と話し、購入していた。