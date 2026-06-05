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ヒカル、シンママ恋人は「お金目当て」憶測に反論...「そういうのではないから」

2026.06.05 20:00
エンタメ班

   人気YouTuberのヒカルさん（35）が、2026年6月3日にYouTubeを更新。YouTuberの「エミリン」こと大松絵美さん（32）との対談の中で、恋人の加藤神楽さん（21）に向けられているという、「お金目当てで交際している」との憶測に反論する一幕があった。

  • ヒカルさんと加藤神楽さん。ヒカルさんのインスタグラム（＠tadanokarisuma）より
    ヒカルさんと加藤神楽さん。ヒカルさんのインスタグラム（＠tadanokarisuma）より
  • ヒカルさんのYouTubeより
    ヒカルさんのYouTubeより
  • ヒカルさんのYouTubeより
    ヒカルさんのYouTubeより
  • ヒカルさんと加藤神楽さん。ヒカルさんのインスタグラム（＠tadanokarisuma）より
  • ヒカルさんのYouTubeより
  • ヒカルさんのYouTubeより

「インフルエンサーとかもめっちゃ嫌い」

   加藤さんは人気オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」の元練習生として知られ、シングルマザーとして1歳の息子を育てている。

   エミリンさんから「今、もう一回（芸能活動を）やりたいとか、タレントさんになりたいとか...」と振られると、加藤さんはこう答えた。

「ないです、ないです。めっちゃ嫌いですそういうの。インフルエンサーとかもめっちゃ嫌いなんですよ、自分がやるのが苦手で。自分から発信するのが超嫌いです」

   ヒカルさんが「アイドルにはとにかく（なりたかった）、アイドルが好きやから」と付け足すと、加藤さんは「アイドルだけはなりたかったんですけど、モデルとか、そっち系にはなりたいと思ったことないですね」と明かした。

   今後のSNSやYouTubeでの活動についても、「願望はないですね」とした。

「お金目当てやったら多分、個人のSNSやってる」
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