辻希美＆希空、コストコで買った機械でソフトクリーム手作り...母娘で仲良く　「これはハマりそう」「完璧だぜ」

元モーニング娘。メンバーで、タレントの辻希美さんが、2026年6月2日に公式YouTubeチャンネルを更新。「【コストコ衝動買い】母娘で大騒ぎしながらソフトクリーム作ってみたら、希空が大活躍でした」と題して、ソフトクリームを家で手作りする様子を公開した。

「希空が大活躍でした」

辻さんは今回、コストコで購入したソフトクリームメーカーを使って、自宅でソフトクリームを手作りすることに。開封されたソフトクリームメーカーはかなり重そうで、本格的な仕様になっているようだ。

長女の希空さんとともに、ソフトクリームメーカーを一度洗い、組み立てていく辻さん。すると、コンセントのプラグが3ピンになっていることが判明。通常の2ピンのコンセントとは合わず、「待ってまさかなんだけど！」「変換器ってないの？」と辻さんが探していると、希空さんが「ここに挿さってた」と海外製のミキサーの近くから変換器を発見。

その後、電源がなかなか入らないときも、希空さんが主電源が入っていないことに気づいたりと、母娘で仲睦まじく、笑い合いながらなんとかスイッチを入れることに成功した。

そして、材料を混ぜ合わせて機械に入れ、硬さを選んでスタート。30分ほどで固まり、バニラソフトクリームが出来上がった。買ってきたコーンに、希空さんが上手に盛り付け、辻さんが「めっちゃうまい！すごい！」と賞賛する場面も。

ちなみに味については、希空さんが「もうちょい濃厚でもいいかも」とポツリ。もう少しミルクの味わいがほしいそうだ。そう言いながらも、家でソフトクリームが作れたことへの感動はあったようで、辻さんは「完璧だぜ！」「めっちゃおいしい、これはハマりそうだわ」と感激していた。

コメント欄では、「希空ちゃん経験者？ソフトクリーム巻くのめっちゃ上手」「辻家に生まれた子は幸せだわ」「辻ちゃんも希空ちゃんも可愛い」といった声が寄せられた。