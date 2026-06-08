特殊詐欺で有罪の俳優、「お手紙を書いて」思いつづる...「孤独は辛い。少しでも未来に希望を持っていたい」

2023年に特殊詐欺容疑で逮捕され、2024年に懲役3年の実刑判決を受けた俳優の池田純矢受刑者が2026年6月7日にXを更新。刑務所内で書いた手紙を公開した。代理人による投稿とみられる。その手紙の中で「手紙を書いて」などとつづっている。

「ここでの生活は想像以上に厳しいです」

池田は東京都で特殊詐欺の受け子として警察官に扮し、キャッシュカードを騙し取ったとして逮捕され、その後、懲役3年の実刑判決が下された。

池田は7日にXを通じて「続・今でもファンで居てくれるあなたへ」という直筆の手紙を公開。「お久しぶりです。池田純矢です」と切り出し、自身の近況について、「とても元気ですと言える状況ではありませんが、それでも何とか日々を生きています」と明かした。

また、服役先の自身が収監されている山形刑務所について、「2度目の冬（極寒！！）を越し、2度目の夏（酷暑！！）を迎えようとしています。嫌な事、辛い事、苦しい事は沢山あるけれど良い事はなかなか見つかりません」「ここでの生活は想像以上に厳しいです。心が折れる事ばかり」と過酷な環境であることを説明した。

一方、心境の変化もあったようで、以前の「どうしてこんな事になってしまったんだ」「悪いのは自分じゃない」「真実は別にある」という考えから、「どんな事情があったにせよ、どんな背景があったにせよ、自分が関係した行動で"被害者"の方を生んでしまったのだから、その点は深く反省し、後悔し、謝罪すべき」と思えるようになったという。その上で、被害者や関係者にあらためて謝罪していた。