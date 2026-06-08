信州大学が学生逮捕発表、「被害に遭われた方とそのご家族」らに謝罪　容疑は？X憶測も...大学の反応は

国立大学法人・信州大学が2026年6月3日に公式サイトを更新し、学生が逮捕されたと発表した。「被害に遭われた方とそのご家族、関係者の皆様には、深くお詫び申し上げます」と謝罪もしている。

長野県に5つのキャンパスと附属学校園を展開する同学をめぐって、一体何があったのか。広報室が取材に応じた。

「極めて遺憾であり、大変重く受け止めております」

信州大学は学生が逮捕されたことが確認されたと公式サイトで発表し、「学生が逮捕されたことは、極めて遺憾であり、大変重く受け止めております。被害に遭われた方とそのご家族、関係者の皆様には、深くお詫び申し上げます」と述べた。「規程に則り、確認できた事実に基づき厳正に対処してまいります」と説明している。

X上では逮捕容疑が注目され、実際の因果関係は不明だが、直近に県内で起きた事件ではないかと憶測も広がった。例えば、信濃毎日新聞デジタルが2日に「松本市で女性宅に侵入した疑い 男子大学生再逮捕 容疑を否認」と題した記事を掲載したほか、長野県警察が公式サイトで、松本署が同日に、2月28日と3月1日に松本市内のアパート居室内へ侵入した容疑で22歳の男を逮捕したと明らかにしている。

信州大学による発表はこれらの事件に関わるものか、逮捕容疑は何なのか。同学広報室は5日にJ-CASTニュースの取材に応じ、「逮捕された学生の個人情報については、回答を差し控えます。また、捜査に関する内容についても、本学からの回答は差し控えます」とするに留めた。