J-CAST ニュース

DeNA「ファンサービス」めぐるお願い公開　サインの「個別輸送での依頼」も...ファンあきれ

2026.06.09 13:35
社会班

   プロ野球・横浜DeNAベイスターズの公式Xアカウントが2026年6月8日、「ファンサービスにおけるファンの皆さまへのお願い」との呼びかけを行った。

  • 横浜DeNAベイスターズの本拠地・横浜スタジアム
    横浜DeNAベイスターズの本拠地・横浜スタジアム
  • 横浜DeNAベイスターズがウェブサイトに掲載した「お願い」
    横浜DeNAベイスターズがウェブサイトに掲載した「お願い」
  • 横浜DeNAベイスターズの本拠地・横浜スタジアム
  • 横浜DeNAベイスターズがウェブサイトに掲載した「お願い」

「『出待ち・入待ち』行為は固く禁止」

   ベイスターズは「選手の安全を守り、すべての皆さまに安心・安全にお過ごしいただくための『ファンサービスに関するルール』について、お知らせいたします」とした上で、公式サイトで公開したルールを紹介した。

   ルールは大きく3つあり、ひとつ目は「シーズン中の移動時および宿舎でのファンサービスについて」。公共交通機関や車両、駐車場など、「シーズン中の移動時および宿舎におけるサインや写真撮影、プレゼントの受け取りは控えさせていただきます」という。「ファンの皆さまや一般のご通行の方々、チーム関係者の安全を確保するため」とした。

   続いては見学エリアが設けられている練習場を含む「DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKAでのファンサービスについて」。ここでも「サインや写真撮影、プレゼントの受け渡しなどのファンサービスは全面禁止」とし、「近隣住民の皆さまへのご迷惑となるほか、大変危険ですので『出待ち・入待ち』行為は固く禁止いたします」とした。

「サインを個別郵送でご依頼いただくケースが非常に増加」
続きを読む
1 2
全文表示
サイン依頼
ファンサービス
横浜DeNAベイスターズ
姉妹サイト