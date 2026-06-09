宇都宮に出没のクマ、繁殖期のオスがメスを探しに市街地に？　「やっかいな出没」と専門家が警鐘

クマは6月が繁殖のピークだという。栃木県宇都宮市の住宅地や商店街をうろつくクマについて2026年6月9日放送の「めざましテレビ」（フジテレビ系）では、専門家が繁殖期で相手探しにうろついている可能性を指摘した。

「新しい場所に行ってメスを探し回っている」

7日から山林、繁華街、川沿いなどで目撃情報が相次いでいる宇都宮市でこの日の早朝に、宇都宮大学峰キャンパスでも目撃情報があった。警察、消防、猟友会関係者が集まっている画像が流れるが、宇都宮大学から南西に約700メートル離れた横川東小学校で目撃情報があったとあわただしく報じる。市内の公立全小中学校は休校になっている。

野生動物管理の研究をしている兵庫大学自然・環境科学研究所教授の横山真弓さんは「今クマは繁殖期に入っていて、行ったことのないような場所に冒険的に動いてしまう時にさしかかっている。（VTRに映っているクマは）成獣のオスとみられ、新天地を目指している状態なのかなと思う」と話した。

新天地を目指す、というのはどういうことか。横山さんは「山でも交尾相手を探すのだが当然競争相手がたくさんいるので、それよりも新しい場所に行ってメスを探し回っている。6月が繁殖のピークになってくるので、食べ物（を探す）などの理由とは違うやっかいな出没の時期にさしかかっている」と話す。

繁殖期のクマとなるとかなり神経も過敏になっている状態。人に危害が加えられない前に手を打たなければいけない。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）