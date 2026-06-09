推しと「いつか付き合えるかも」思う人に「普通の恋を」　ファン出禁措置のぽっちゃり女子インフルエンサー、切実訴え

身長158センチ、体重76キロを公表し「ぽっちゃり女子」として活動するインフルエンサーの藤田シオンさん（33）が、2026年6月7日にXで、特定のファン1人に対し「出入り禁止措置」を取ったと発表した。8日にも改めて状況を説明するなかで、「いつか付き合えるかも！」と考えている人がいるようだとして、「オススメしませんよ！！！！！ 普通の恋をしてください！！！！！」と呼びかけた。

「日に日に行為がエスカレートしている」

藤田さんは、「藤田シオン運営」からの声明として、「特定のファン1名に対し、今後開催される藤田シオン関連イベントへの出入り禁止措置、および各種SNSのブロック対応を行いました」と発表した。

理由として、

「藤田シオンが休日に訪れる場所を予測し、待ち伏せ及び呼び出しをする行為」

「参加資格のないイベントに対する執拗な攻撃」

「何度もお断りしているにも関わらず繰り返される告白や私的なお誘い」

「撮影会で体を触ろうとする等の複数回に渡るセクハラ」

「DM返信の有無を藤田シオンに詰め寄るなど、身の危険を感じる行為」

といった行為を挙げ、「活動継続や安全面に支障をきたす行動が繰り返し確認されたため」だとした。

また、藤田さんは5月13日にXで、ファンから「イベントやライブ以外で偶然を装って接触を試みる行為」を受けていることや、「昨年男性ファンから4件の脅迫や誘拐の予告を受けており、憔悴している」ことを明かし、日刊スポーツがこれを取り上げていた。今回の声明では、「以前ネットニュース等で話題となったつきまとい行為についても、同一人物によるものです」と発表された。

藤田さんはバンド「大大嬢（だいおおじょう）」としての活動もスタートする予定で、今回の措置は「本来であれば、安全面での対策が十分に整うバンド始動後に対応を行う予定」だったという。「しかし、日に日に行為がエスカレートしていることから、危険性が非常に高いと判断したため、このタイミングでの対応となりました」と明かした。

声明では「これからも同様の行為やプライベートでの接触があった場合は、警察への通報を含め、然るべき対応を取らせていただきます」と忠告された。