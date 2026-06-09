あやなん、元「セカパ」恋人との馴れ初めに当時の夫・しばゆーの存在　「デートしてきなよ」

YouTuberのあやなんさんが、2026年6月7日に公開されたYouTuber・かの／カノックスターさんのYouTubeチャンネルの動画に出演し、あやなんさんが一緒に暮らしているという恋人・あゆむさんとの馴れ初めを語った。また、あゆむさんとは「セカンドパートナー」として交際を開始したが、その関係について抱えていたという葛藤も明かした。

「あーちゃんにもう一人パートナーができてもいいじゃん」

あやなんさんは16年、愛知県岡崎市を拠点にする人気YouTuberグループ「東海オンエア」のしばゆーさんと結婚し、2児をもうけた。23年10月に夫婦公認の「セカンドパートナー」（セカパ）として、あゆむさんの存在を公表した。しばゆーさんとは24年4月に離婚。あやなんさんはその後、あゆむさんと交際を続ける一方、しばゆーさんとも交流している様子をSNSで発信していた。

カノックスターさんのYouTubeでは、あやなんさんが「しばゆー、セカパとは、それぞれどのくらいの頻度で会ってる？」との質問に答えた。

あやなんさんは、しばゆーさんとは1～2週間に1回は会っているという。「けっこう会ってるんすね」と驚くカノックスターさんに、「最近はかなり一緒にいることが多くて」と明かした。あゆむさんとは「毎日一緒にいる」という。

あゆむさんとの馴れ初めについては、しばゆーさん、あやなんさん、ママ友の3人で歌舞伎町に飲みに行き、「その時に見つけました」と笑った。あゆむさんは、あやなんさんらが食事していた店で働いていたという。

あゆむさんと出会った当時、しばゆーさんは「あーちゃん（あやなんさん）にもう一人パートナーができてもいいじゃん」という考えだったとし、「デートしてきなよ」と勧めたほか、あゆむさんに対し「ちょっと、あやなんのことよろしく」などと言っていたという。あやなんさんも「顔もかっこいいし、多分優しそうだから行ってみようかな」とその気になったと話した。