高橋ひかる、肩出し白キャミ×スカートのコーデで...神スタイル炸裂　「めっちゃ可愛い」「美しすぎます！！」

俳優でモデルの高橋ひかるさん（24）が2026年6月8日、自身のインスタグラムを更新。衣装ショットを披露した。

「オフショットで笑顔」

高橋さんは、白い犬とハートの絵文字を添えて、白いキャミソールと淡いブルーのスカートを合わせたコーデや、ピンクのドット柄が印象的なドレスショット、カジュアルなデニム姿などを投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、白いノースリーブのハイネックトップスと白いキャミソールを重ね着して、淡いブルーのスカートを着用。壁に寄りかかり、凛とした表情をみせていた。

2枚目では、全身ショットを披露し、肩に手をあてて微笑んでいた。3枚目では、ピンクのドット柄の衣装を着用。足元にはピンクのヒールを合わせて、片手をあげてポーズをとり、笑顔をのぞかせていた。5枚目では、白いレース素材の半袖トップスと濃い色味のデニムパンツを着用。ウエストに手を添えて微笑んでいた。6枚目では、白いベストと白いスカートを着用。スカートに手を添えて笑顔をみせていた。

この投稿には、「全部可愛すぎてときめきました」「スタイル良すぎる」「どの衣装も素敵」「美しすぎます！！」「めっちゃ可愛い」といったコメントが寄せられていた。