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高橋ひかる、肩出し白キャミ×スカートのコーデで...神スタイル炸裂　「めっちゃ可愛い」「美しすぎます！！」

2026.06.14 14:00
エンタメ班

   俳優でモデルの高橋ひかるさん（24）が2026年6月8日、自身のインスタグラムを更新。衣装ショットを披露した。

  • 高橋ひかるさんのインスタグラム（＠hikaru_takahashi_official）より
    高橋ひかるさんのインスタグラム（＠hikaru_takahashi_official）より
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    高橋ひかるさんのインスタグラム（＠hikaru_takahashi_official）より
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「オフショットで笑顔」

   高橋さんは、白い犬とハートの絵文字を添えて、白いキャミソールと淡いブルーのスカートを合わせたコーデや、ピンクのドット柄が印象的なドレスショット、カジュアルなデニム姿などを投稿した。

   インスタグラムに投稿された写真では、白いノースリーブのハイネックトップスと白いキャミソールを重ね着して、淡いブルーのスカートを着用。壁に寄りかかり、凛とした表情をみせていた。

   2枚目では、全身ショットを披露し、肩に手をあてて微笑んでいた。3枚目では、ピンクのドット柄の衣装を着用。足元にはピンクのヒールを合わせて、片手をあげてポーズをとり、笑顔をのぞかせていた。5枚目では、白いレース素材の半袖トップスと濃い色味のデニムパンツを着用。ウエストに手を添えて微笑んでいた。6枚目では、白いベストと白いスカートを着用。スカートに手を添えて笑顔をみせていた。

   この投稿には、「全部可愛すぎてときめきました」「スタイル良すぎる」「どの衣装も素敵」「美しすぎます！！」「めっちゃ可愛い」といったコメントが寄せられていた。

高橋ひかる
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