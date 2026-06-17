バンダイナムコ、名古屋店「催涙スプレー噴射」事案で謝罪　容疑者逮捕を報告「安心してお買物を」

バンダイナムコアミューズメントは2026年6月17日、名古屋市内の店舗で発生した「催涙スプレー噴射容疑事案」について、愛知県警が容疑者を逮捕したと公式サイトで報告した。「安心してお買物をお楽しみいただける環境が整いました」としている。

「心よりお見舞い申し上げます」

同社の発表によれば、6月8日17時ごろ、「バンダイナムコ Cross Store 名古屋店」（名古屋市）の店内で「催涙スプレー噴射容疑事案」が発生した。

「お客さま、また関係者の皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪し、体調不良になった客とその家族に対しても「心よりお見舞い申し上げます」とコメントした。

その上で、愛知県警の捜査により6月12日に容疑者が逮捕されたと、県警から連絡を受けたと説明。「これによりお客さまに安心してお買物をお楽しみいただける環境が整いましたことをご報告いたします」とした。

今後については「お客さまの安全・安心を最優先に考え、店舗運営に全力で取り組んでまいります」としている。

複数の報道によれば、愛知県警西署は12日、威力業務妨害の疑いで会社員の男（27）を逮捕した。催涙スプレーを使用したと容疑を認めているという。