「美人すぎるサポーター」話題のSHONO、イケメンJリーガー夫とW杯観戦　ヘソ出しコーデでかわいさ限界突破

2022年のサッカーワールドカップ（W杯）カタール大会で「美人すぎるサポーター」として話題になった、ガールズバンド「PARADOXX」のドラム・SHONOさん（31）が2026年6月17日、自身のインスタグラムを更新。夫で、名古屋グランパスに所属する山岸祐也選手（32）との2ショットを披露した。

「初夫婦観戦！！！！」

SHONOさんは、「フランスvsセネガル」とコメントを添えて、ドット柄トップスとデニムのヘソ出しコーデや、山岸選手との観戦ショットを投稿した。「初夫婦観戦！！！！」という。

フランスの「エンバペやっぱりすごかった」と振り返り、試合観戦では「日本戦の時はスタジアムの中空調きいてて涼しかったけど、ニュージャージースタジアムは日差しやばくて暑すぎた！！！」とつづっていた。

試合観戦のコーデについては「裾まくってるゴム見えててダサすぎる、しまってたはずなのにいつでてきたのこれ」とのこと。また、「ラッパーみたいな金のチェーンネックレス気に入りすぎて2個買った」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、SHONOさんはドット柄のトップスとデニムパンツを着用。会場をバックに、抜群のスタイルが際立つヘソ出しコーデで笑顔をみせていた。6枚目では、白いTシャツを着用した山岸選手と並んで座り、2人ともサングラスを頭にのせてお茶目な表情をみせていた。

この投稿には、「ヘソ出し可愛い過ぎるっ」「素敵なご夫婦」といったコメントが寄せられていた。