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小笠原慎之介の巨人入団でポスティング移籍への批判またも　「海外FA得るまで9年」を短縮できないのか

2026.06.22 18:00
スポーツ班

   中日ドラゴンズからポスティングシステムを利用してメジャーリーグ（MLB）に挑戦していた小笠原慎之介選手が、ワシントン・ナショナルズ傘下2Aハリスバーグから読売ジャイアンツ（巨人）へ入団することが決まった。

   この報道に対し、ネット上では中日ファンの嘆きと怒りの声が上がっている。

  • 入団会見で笑顔を見せる小笠原慎之介（写真：スポーツ報知/アフロ）
    入団会見で笑顔を見せる小笠原慎之介（写真：スポーツ報知/アフロ）
  • 北海道日本ハムファイターズ・新庄剛志監督（2021年撮影）
    北海道日本ハムファイターズ・新庄剛志監督（2021年撮影）
  • 入団会見で笑顔を見せる小笠原慎之介（写真：スポーツ報知/アフロ）
  • 北海道日本ハムファイターズ・新庄剛志監督（2021年撮影）

フリーの立場である小笠原選手の移籍は当然

   日本のプロ野球（NPB）では、一軍で9年間（登録日数が145日以上）シーズンを過ごした選手に、国内外どの球団とも自由に契約を結べる「海外フリーエージェント（FA）」の権利が与えられる（国内FAの場合、大卒・社会人出身者は7年、高卒選手は8年）。

   ポスティングシステムは、その権利を持たないNPB選手が所属球団の承認を得たうえで、MLBを含む海外のチームからの入札によって移籍する制度だ。

   制度上は、NPB球団が保有する選手との独占交渉権（保留権）が金銭で売却されているので、選手がポスティングで他球団と契約した時点で、古巣球団との雇用関係は完全に消滅している「フリー」の立場ということになる。

   だが東海大相模高校からドラフト1位で中日に入団して以降、9年にわたって育てた感覚があり、快くメジャーへ送り出したにも関わらず、短期間で帰国して他球団のユニフォームを着ることが、裏切りのように感じてしまうファンの心理も理解できる。

   しかし、報道によればそもそも中日側からのオファーはなかったという。

   プロである以上、ルールに抵触しない以上、よりよいオファーを受けた球団に行くのは当然と言える。

新庄監督からもクレームがついた「有原式FA」
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小笠原慎之介
読売ジャイアンツ
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