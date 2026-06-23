【中日】「阿部は4番ではない」井上監督に識者は苦言、苦しくても細川を...「コロコロ打線変えると落ち着かない」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が2026年6月21日にユーチューブを更新し、中日・井上一樹監督（54）の起用法について、「細川を6番で打たせている場合ではない」と苦言を呈した。

「井上監督には『何を考えているんだ？』というところがある」

チームは今季、開幕から低迷し、借金生活が続いている。巻き返しを図ったセ・パ交流戦は、7勝11敗の借金「11」で終えた。リーグ戦は、24勝42敗1分けで、借金は「18」まで膨れ上がり、最下位に沈んでいる。

ペナントレース中盤に差し掛かり、チームは夏場以降、浮上することができるのか。DeNAでヘッドコーチを務めた経験を持つ高木氏は、「負けが込む監督は、思考停止というか、何をやっていいか分からない状態になるときがある」と指摘し、井上監督の心境に言及した。

「井上監督には『何を考えているんだ？』というところがある。俺もヘッドコーチをやっていて負けが込むと、『何をやっても無理だな』というような感じになるときもある。だけど、そこで常々言っているが、固定観念を外して考えた方がいい。奇襲とか、奇策は弱いチームに許されることだから。そういう固定観念を外して戦ったらどうかなと思う」

今季、チームの借金がかさむにつれ、インターネット上では井上監督の進退を不安視する声が強まっている。

借金が「19」となった14日には、中日・朝田憲祐球団本部長が、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた日本ハムとの試合後に、報道陣の取材に対応。引き続き井上監督のサポートを続けていくことを明かした。

スポーツ紙によると、朝田球団本部長はチームの低迷について涙ながらに謝罪した後、「監督は以前、『成績が伴わなければ責任を取る覚悟』とおっしゃっていた。まだ諦めていません。補強など選手がパフォーマンスを発揮できるようサポートします」などと語ったという。