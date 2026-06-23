ゲームセンター「GiGO」アプリ、不正アカウント利用停止措置で波紋...「誤BANやめて」の声続々　運営が謝罪、一時停止解除

ゲームセンター「GiGO（ギーゴ）」の公式アプリは2026年6月22日、利用規約違反である複数アカウントの所持・利用が確認されたアカウントに対し、利用停止措置を行ったと発表した。一方SNSでは、複数所持・利用をしていないにもかかわらず利用停止された、いわゆる「誤BAN」ではないかといった報告が相次いだ。

こうした状況に、運営会社のGENDA GiGO Entertainmentは23日、「不正の意図なくご利用いただいていた一部のお客様もアカウント停止の対象としてしまい」として謝罪。アカウント停止を一時的に解除すると発表した。

12日にも警告...不正なアカウント利用「お控えください」

「GiGOアプリ」では、アプリ内の「ミッション」を達成することでゲームセンター・GiGOで使えるサービス券などの特典が得られるほか、GiGOのゲーム機で使えるアプリ内決済機能の利用、回数券の購入などができる。

「GiGOアプリ」の公式Xは12日の段階で、「一部で不正なアカウント利用が確認されており、正常なサービス提供の妨げとなるためお控えください。不正確認時は予告なくアカウント停止等の厳格な措置を講じます」と警告していた。

その後22日、複数所持・利用が確認されたアカウントの利用停止措置を実施したことを報告。「今後も不正利用の監視・対策を徹底し、規約違反行為には厳格に対処してまいります」とコメントした。

続く投稿では、対象アカウントが、アプリ内の月額サブスクリプションサービス「プライズパス」に登録していた場合には、「停止と同時に解約となっております」と説明。さらに、対象アカウントが購入・獲得していた回数券やサービス券についても、「補填・補償は一切お受けいたしかねます」とした。

「停止事由や基準についてのご質問、ならびに停止解除の依頼にはお答えいたしかねます」と伝えていた。

一方で、利用者とみられるXユーザーからは、アカウントの複数所持・利用をしていないにもかかわらず利用停止措置をされたといった報告が相次いだ。「複垢もしてないし友人と行くことはあっても譲渡等はないからガチで謎」「誤ban（編注：誤ってBAN＝利用停止）やめて下さい」「複数アカウントないのにバンされてんの何？？？？」といった声が寄せられている。