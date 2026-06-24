共産・山添拓議員、高市首相「いま日本は戦争をやっておりません」答弁を批判　「言われるまでもない」

共産党の山添拓参院議員が2026年6月23日にXを更新。同日に沖縄県の平和祈念公園で営まれた「沖縄全戦没者追悼式」でのヤジに対し、高市早苗首相が「いま日本は戦争をやっておりません」とコメントしたことを批判した。

「軍事一辺倒にひた走っている」

高市首相は「沖縄全戦没者追悼式」に参列してスピーチを行ったが、その際、参列者から「戦争をやめろ」といったやじが飛び交った。

その後の記者団の取材でやじについて「どういう風に受け止められましたか？」と質問を受けた高市首相は、その内容は聞き取れなかったとした上で「『戦争をやめろ！』って、今日本は戦争をやっておりません」とコメント。また、「平和を守るために、国民の皆様の命を守るために、防衛力はしっかりと、自主的に強化をしたいと考えております」と話した。

この発言について、山添議員はXで「高市氏に言われるまでもない」と反論。

その上で、「沖縄の、いや全国各地の『戦争するな』の声は、他ならぬ高市氏が外交を壊し、小泉氏とともに、憲法を逸脱し軍事一辺倒にひた走っているからこそのもの」と小泉進次郎防衛相の名前を出して指摘した。

また、「『平和のための軍事的抑止力強化』という幻想をいつまで振りまくのか」とも主張した。