36歳女性芸人、「結婚」と「離婚」をまさかの同時発表　元夫とは「長い付き合い」...「すれ違い重なった」

サンミュージック所属のお笑いコンビ「すてきなひととき」のろぱ仔さん（36）が、2026年6月23日にXとインスタグラムを更新し、結婚と離婚を同時に報告した。

「お互い離れてより良い人生になればと思っております」

ろぱ仔さんはXで、「【ご報告】去年の7月に結婚しました」と切り出し、「【ご報告 その2】今年の4月に離婚しました」と続けた。投稿には、左手の薬指に指輪をつけた自撮り写真と、それを白黒にした写真を添えている。

「くぅ～！！！ 人生っておもしれ～！！！」とおどけつつ、「これといって活動に差し障りはありませんが バツイチぱこちゃんをよろしくね」と呼びかけた。

ろぱ仔さんは、Xユーザーから結婚理由と離婚理由を聞かれると、「あまり詳しくは言えませんが 結婚理由は付き合いが長かったからで、離婚理由小さな諍いやすれ違い重なった結果ですね」と返答。

「人の数だけ恋愛模様があるとは思いますが、違和感があったときはきちんと伝えることが大切だと思います」と思いをつづった。

インスタグラムでは、「色々ありますが一つ言えることは あまり落ち込んでおりません」と心境を明かし、「元夫とは長い付き合いだったので 嬉しいことも悲しいことも山ほどありましたが 心の底から本当に感謝しております お互い離れてより良い人生になればと思っております」と前向きに語った。