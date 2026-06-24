巨人・小笠原慎之介、「戻るなら中日だと」元中日コーチが吐露...チーム事情も影響？「先発投手が育ってきている」

プロ野球中日の元投手コーチで野球解説者の阿波野秀幸氏（60）が、2026年6月23日にユーチューブを更新し、大リーグのナショナルズ２Ａハリスバーグから巨人に移籍した小笠原慎之介投手（28）について「戻ってくるなら中日だと思っていた」と語った。

日本復帰聞いて「『えっ、もう？』という感じでした」

小笠原は、24年オフにポスティングシステムを利用して中日からワシントン・ナショナルズに移籍した。米メディアによると、2年総額350万ドル(約5億6000万円)で契約したという。

25年シーズンは、マイナーリーグで開幕を迎え、7月7日に大リーグに昇格した。主に中継ぎとして23試合に登板して1勝1敗、防御率6.98だった。

米2年目の今季は、ナショナルズ傘下の2Aで開幕を迎えた。4月に3Aに昇格して3試合に登板した後、2Aに降格。その後、大リーグに昇格することなく、17日に巨人と契約したことが発表された。

中日の投手コーチ時代、小笠原を指導した阿波野氏は、小笠原の投球スタイルについて「とにかく強気で、気持ちの強いピッチャー。（当時）技術は、まだまだ伸びしろがあると思っていた。試合に対して、バッターを抑えるということに対して貪欲だった」と解説した。

そして、今季に関して「マイナーで投げている時間の方が多かった」と切り出し、日本球界電撃復帰について、「ちょっと連絡をしたときには、『（米国で）いい経験ができている。こういう経験はなかなかできない。その中で頑張ります』と。まさか日本で...。『えっ、もう？』という感じでした」と率直に語った。

東海大相模高校出身の小笠原は、15年ドラフト会議で中日から1位指名を受けて入団。中日では9年間プレーし、通算46勝65敗、防御率3.62を記録した。

小笠原の性格を知る阿波野氏は、日本球界復帰に際して、古巣・中日ではなく巨人を選択した理由について、次のように推測した。