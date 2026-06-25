本田圭佑さん「出勤時間の調整を宜しく」Ｗ杯スウェーデン戦は金曜の朝　長野・御代田町長は職員にどう対応

サッカーのFIFAワールドカップ2026北中米大会で、日本代表は2026年6月26日、決勝トーナメント進出をかけたグループF最終戦のスウェーデン代表戦に臨む。決戦を2日後に控えた6月24日、長野県御代田町長の小園拓志氏が観戦を希望する職員に向けたメッセージをXで出した。

本田圭佑さんが「出勤時間の調整」呼びかけ

W杯では、オランダ戦とチュニジア戦の2戦で解説を務め、26日の試合でもNHKで解説を行う予定の元日本代表・本田圭佑さんは23日、来たるスウェーデン戦に向け、「日本中の経営者の皆さん、すみません。出勤時間の調整を宜しくお願い致します」とXで呼びかけていた。

SNSでは、本田さんの呼びかけを受け、複数の企業が観戦を見据えた対応を発表している。

菓子メーカーのカバヤ食品は「弊社カバヤは、すでに調整対応済みです......！」とし、「通勤時間と被らないよう、社内でパブリックビューイングを実施します」と報告。

GMOインターネットグループも、社内カフェにて「パートナー（社員）向けに日本代表戦のパブリックビューイングを開催します」という。

家具・インテリアブランドの「CAGUUU」は、「代表判断で、6/26(金)は 午前在宅・午後出勤に緊急決定しました」としていた。