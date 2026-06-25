本田圭佑氏がW杯スウェーデン戦めぐり「出勤時間の調整を」呼びかけ→対応企業続々と　社員からは驚き＆喜び

サッカー元日本代表の本田圭佑さんが、ワールドカップ（W杯）・北中米大会の日本対スウェーデン戦が2026年6月26日朝8時から行われることから、経営者に向けて「出勤時間の調整を宜しくお願い致します」とXで呼びかけた。これに、さまざまな企業が社員の働き方を調整したと投稿している。

26日の午前を在宅勤務に決めた家具・インテリアブランド「CAGUUU（カグー）」では、社員から驚きや喜びの声が寄せられているという。

「大多数の社員が日本戦を見ていたので、次の試合も観たいだろうなと」

本田さんは日本戦の解説を務めており、スウェーデン戦でもNHKの中継で解説を務める予定だ。本田さんは23日、Xアカウント「NHKサッカー」の告知をリポストし、

「日本中の経営者の皆さん、すみません。出勤時間の調整を宜しくお願い致します」

と呼びかけた。これに、企業や経営者のXアカウントが続々と反応。社員の出勤時間を変更した、在宅勤務など働き方を調整したといった声が寄せられた。この投稿は、25日までに11万件の「いいね」が付くなど、大きな注目を集めている。

本田さんの投稿をきっかけに26日の勤務開始時間を調整した会社の一つが、ITコンサルティング会社の「株式会社エッグシステム」だ。普段の勤務開始時間は9時前後だが、26日は試合終了後の10時勤務開始に遅らせたという。

J-CASTニュースの取材に応じた同社代表取締役の高橋翼氏は、社員から「本田さんが発信してますよ」とメッセージが届いたといい、「私自身も本田さんの投稿は見て認識していたので、社員からも声があがっているなら時差出勤にしようと決めました」と理由を明かした。

さらに本田さんの投稿に加え、「元々は、今週頭に社内で雑談していた際に大多数の社員が日本戦を見ていたので、次の試合も観たいだろうなと思ったことも理由の一つです」とも。同社ではフルリモート体制で、働きやすさを重視しているといい、「会社の方針とも合致するため社員の意向を取り入れた形となります」とした。

社員からの反応については、「日常的に使っているチャットツールで全社員へ発信しましたが、通常の連絡よりも、良い反応・リアクションが多かったです」とした。