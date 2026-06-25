旭日旗にボカシ？「THE TIME，」映像に指摘相次ぐ　チュニジア戦後の渋谷で、TBS「特定の意図はない」

サッカーW杯・チュニジア戦で日本が完勝すると、東京・渋谷のスクランブル交差点は、若者らが繰り出して大混雑し、テレビ各局もその様子を繰り返し伝えた。

TBS系の報道・情報番組「THE TIME，」も、そのお祭り騒ぎの映像を流したが、その中で5秒ほど流れたボカシの正体がX上で話題になっている。

韓国では、日本の軍国主義の象徴だと批判されるが

2026年6月22日放送の「THE TIME，」では、各局同様に、前日に行われたチュニジア戦の特集を組んだ。

該当のシーンが流れたのは、午前6時30分過ぎのことだった。

試合後にスクランブル交差点で小躍りする若者らの姿を映した後、交差点を上から撮った映像を流した。

「試合終了のホイッスルと同時に集結したサポーター」とアナウンスで紹介し、交差点内の映像を拡大した。

すると、6時36分のところで、日の丸の旗を持った若者のそばに、いきなり白いボカシが入った。よく見ると、何か赤いものを隠しているような案配だ。

「徐々にサムライブルーに染まっていきます」

こんなアナウンスが流れた後、交差点内の映像が別のシーンに切り替わった。ボカシのシーンは、5秒ほどで終わり、警視庁のDJポリスがパトカーの上に立って、若者らに呼びかけている映像に移った。

このシーンはその後、23日になって、X上で大きな話題になった。ボカシが入った映像について取り上げられ、TBSは旭日旗にボカシを入れているのではないかと指摘された。

旭日旗は、海上自衛隊が艦船に掲げるなど、日本では、日常的に使われている。しかし、韓国では、日本の軍国主義の象徴だとして、メディアが批判的に報じている。