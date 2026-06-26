【W杯】「日本は味方しなかった」韓国メディア恨み節、スウェーデン戦「大勝」願っていたのに...「決勝T進出への命綱がひとつ消えた」

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2026年6月26日、サッカー日本代表対スウェーデン代表の結果を速報し、「ホン・ミョンボ監督の命綱がまたひとつ消えた」と伝えた。

日本は決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦

ワールドカップ（W杯）北中米大会グループF第3節が、26日（日本時間）に米ダラス・スタジアムで行われ、日本代表（FIFAランキング18位）が、スウェーデン代表（同38位）に1－1で引き分けた。

前半を0－0で折り返した日本は、後半11分にMF前田大然（28）のゴールで先制した。グループリーグ1位通過を確実にするには、大量点での勝利が必要な中、後半17分、FWアンソニー・エランガ（24）にゴールを奪われ同点に追いつかれた。

後半21分に、FW小川航基（28）とMF伊東純也（33）を投入。2点目を取りに行く姿勢を見せたが得点できず。勝利を逃して、グループF2位通過が決定した。30日に行われる決勝トーナメント1回戦で、グループC首位のブラジルと対戦する。

韓国では、日本対スウェーデン戦に大きな関心が寄せられた。グループAで1勝2敗の韓国は、勝ち点「3」の3位に終わった。自力での決勝トーナメント進出は消滅し、他組の結果待ちとなっている。

スウェーデンは韓国の「ライバル」のひとつだった。日本がスウェーデンに2点以上の差をつけて勝利すれば、韓国の32強進出の可能性が高まったという。

決勝トーナメント進出に向け、他力にすがるしかない韓国。「スポーツ朝鮮」は「日本のサッカーさえも味方してくれない、ホン・ミョンボ監督の命綱がまたひとつ消える...日本、スウェーデン戦1－1の引き分け」とのタイトルで記事化した。