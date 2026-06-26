「高い金払ってんだよ」DAZNの無料配信に会員から怒り　日本代表戦の視聴で通信混雑？運営側の言い分は

スポーツ動画配信サービス「DAZN（ダゾーン）」は、サッカーW杯・日本代表戦をすべて無料にしており、2026年6月26日朝（日本時間）に行われたスウェーデン戦についても、盛んに無料をPRした。

一方で、満員電車などでは通信混雑の恐れがあるとして、試合前には、公式Xを通じて注意喚起も行った。しかし、有料会員からは、｢じゃあ無料なんかやるなよ｣と怒りの声も相次いでいる。実際に通信障害があったのか、不満が出ても無料を続けるのか、運営会社に取材した。

「通勤・通学時間帯のため視聴集中が見込まれます」

無料配信のサイトにつなぐと、1～2分ほどフリーズしたが、比較的すぐにスウェーデン戦の中継につながった。

DAZNのサービスについては、J-CASTニュース記者も、通勤電車の中でスマホを使って利用した。

前半は、なかなか点が入らない一進一退の攻防だ。途中で映像の画質が悪くなることもあったが、ほとんどの中継が途切れることなく楽しめた。電車が空いていたこともあるかもしれない。

後半に入ると、日本が見事ゴールを決める。このシーンも、スムーズに見られた。その後は、視聴者が増えたためか、時々画質が悪くなったり映像が途切れたりする。しかし、スウェーデンがその後、同点ゴールを決めたときも、スムーズだった。試合の途中で会社に着いたため、すべての配信は見なかったが、比較的良好に試合を楽しむことができた。

スウェーデン戦は、日本の決勝トーナメント進出がかかった大事な一戦として、試合前には多くの関心が集まった。

DAZN Japanの公式Xも6月25日、この試合について、「通勤・通学時間帯のため視聴集中が見込まれます」と異例の投稿を行った。そして、視聴者に対して、次のように注意喚起した。

「快適にご視聴いただくため、可能な限り通信環境の良い場所での視聴をおすすめいたします。※満員電車・駅構内・地下区間などでは、通信混雑により映像の乱れや画質変化が発生する場合があります 大切な瞬間を見逃さないため、事前に通信環境のご確認をお願いいたします」