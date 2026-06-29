【W杯】「韓国サッカーに腹立った」元韓国代表が激怒、「昔は全身に痙攣起きても追いかけ続けた」地元メディア

サッカーの元韓国代表MFイ・チョンス氏（44）が、ワールドカップ（W杯）韓国代表を酷評した。

グループリーグ1勝2敗、勝ち点「3」で敗退

W杯北中米大会に出場した韓国は、グループAで1勝2敗に終わり、グループリーグ敗退した。

12日にメキシコ・グアダラハラで行われた第1節で、チェコに2－1で勝利し、勝ち点「3」を獲得して白星スタートを切った。

第2節（19日）は、グアダラハラで地元メキシコと対戦。アウエーの中、前半を0－0で折り返すも、後半5分に失点し惜敗した。

決勝トーナメント進出がかかった第3節（25日）は、南アフリカに0－1で敗れた。後半18分に痛恨の失点。勝ち点を獲得することができず、1勝2敗でグループリーグを終えた。

今大会は各グループの上位2チームと、3位になったチームのうち、上位8チームが決勝トーナメントに進出。韓国は第3節終了時点で、自力での決勝トーナメント進出が消滅し、他組の結果待ちとなっていたが、3位チームの上位8位に入ることができなかった。

韓国メディア「TEN ASIA」（ウェブ版）によると、イ氏は、ユーチューブ動画の中で、グループリーグを振り返り、「韓国のサッカーを見てとても腹が立った」といら立ちを隠さず、次のように怒りを示したという。