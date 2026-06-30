【W杯】日本は「勝ち切る力」なかった、ブラジルとの差は詰まったが...優勝への道は「まだまだ見えない」元日本代表が分析

サッカーの元日本代表FW城彰二氏（51）が、2026年6月30日にユーチューブを更新し、ワールドカップ（W杯）の日本対ブラジル戦を総括し、「日本は勝ち切る力をつけなくてはいけない」との見解を示した。

「ちょっとしたミスとか、ちょっとした力の差を感じた」

ワールドカップ（W杯）北中米大会の決勝トーナメント1回戦が30日、米ヒューストン・スタジアムで行われ、日本代表（FIFAランキング18位）が、ブラジル代表（同6位）に1－2の逆転負けを喫した。

前半29分、MF佐野海舟（25）がドリブルで中央に持ち上がり、右足を振り抜き先制のゴールを奪った。その後、ブラジルに押し込まれながらも、日本は堅実な守備で前半を1－0で折り返した。

後半に入ると、1点を追うブラジルの猛攻が続いた。後手に回った日本は、後半11分に同点に追いつかれると、後半終了間際に痛恨の失点。「王者」ブラジルに逆転負けを喫し、無念の決勝トーナメント敗退となった。

前半のリードを守り切れず逆転負けした森保ジャパン。城氏は「ブラジルが主導権を握りながらの試合となったが、交代選手も含めて、かなりきつい状態だった」と指摘し、敗因に言及した。

「こういう大会で、ちょっとしたミスとか、ちょっとした力の差を感じた。あのゴール（2点目）も、田中碧選手がボールを奪って、相手がすぐにボールを奪い返した。そこで相手ボールになったが、シュートが来るという想定のもとブロックをしてシュートを防ぎにいったが、そこをかいくぐってパスの選択をする。そして、完ぺきなシュートコースで狙われた。ブラジルは強かった」