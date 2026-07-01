フードデリバリーを「自分で注文して自分で配達」、こんなやり方アリなのか　大手3社はどう対応

フードデリバリーで注文したものの配達員が見つからず、なかなか受注されないといった経験はないだろうか。こうしたとき、自分の注文を自分で配達することはできるのだろうか――。Xではたびたびこうした疑問が寄せられているほか、自分の注文を配達したという体験談もみられる。大手3社に対応を聞いた。

Uber Eatsは「当該行為自体を個別に一律禁止する直接の規定」はなし

この行為の可否はフードデリバリーサービスによって異なるが、大手の3社――Uber Eats、出前館、menuはどのようなルールになっているのか。

Uber Eatsを運営するUber Japanは、「Uber Eatsでは、コミュニティガイドラインや各種規約において、プラットフォームの不適切な利用や不正な目的を持った行為を禁止しております」と説明。

そのうえで、自身で注文して自身で配達する行為について、

「現時点では、当該行為自体を個別に一律禁止する直接の規定はございませんが、仕組みの不適切な利用や不正な目的に該当すると判断された場合には、当社のガイドラインや契約に違反するものとみなされます」

とした。

違反や不適切な利用が疑われる場合には、「当社において必要な確認を行い、アカウントに関する措置を含む厳格な対応を行ってまいります」と説明した。